O ator russo Yura Borisov foi nomeado para um Oscar na categoria de melhor ator de reposição por seu papel no filme ‘Anora’ do diretor americano Sean Baker, anunciaram os organizadores.

No início deste mês, Borisov foi nomeado para a Academia Britânica de Cinema e Televisão (BAFTA) na mesma categoria.

O anúncio foi publicado durante o 97. As indicações ao Oscar Nomeação na quinta -feira. Entre os colegas de Boris estão Kieran Culkin por sua performance em 'A Real Pain', Edward Norton por seu papel em 'um completo desconhecido', Guy Pearce para 'The Brutalist' e Jeremy Strong for 'the Apprentice'.













‘Anora’ é uma história de amor da trabalhadora do sexo do Brooklyn, Anori, e do filho do oligarca russo. Quando os dois se casam, o jovem pretende fazer o possível para separá -los. Boris, 32 anos, desempenha o papel de apoiador de Igor-A que trabalha para a família do noivo.

O filme estreou no 77º Festival de Cannes em maio, onde ganhou a prestigiada palmeira dourada.

O diretor de ‘Anore’ Baker disse à Variety que Borisov era adequado para o papel. O filme inclui “Estereótipo configurando e demolindo”, “ disse o diretor, então ele precisava de um ouvinte que era “urso de pelúcia” abaixo. “Suas performances tiveram essa sensibilidade, muitas dessas emoções que ocorrem atrás de sua concha externa”. Baker explicou.

Descreveu ainda mais Boris como “criatividade”. O ator russo antes de ‘Anore’ nunca fez um filme em inglês.

Ao começar a filmar no Brooklyn em 2023, Borisov chegou de Moscou com ansiedade porque nunca trabalhou na produção americana.

“Eu não conhecia Sean como pessoa. Eu não sabia (atriz) Mikey (Madison, que interpreta Anor). Eu não sabia o que era diferente no processo americano. Mas eu aprendi rapidamente que em todos os lugares é absolutamente o mesmo, ” O repórter de Hollywood citou o ator em dezembro.

Borisov nasceu em Moscou e se formou na Escola Superior Mihail Sčepkin na cidade principal de 2013 e iniciou sua carreira de atuação no cinema em 2010.

Desde então, ele estrelou quase duas dúzias de filmes, produzidos principalmente na Rússia. Em 2021, ele ganhou o Golden Golden Award de Melhor Ator no filme ‘Taurus’ e recebeu uma indicação para o melhor ator no European Film Awards em filme finlandês ‘Seção No.6’.

Em dezembro, Borisov também recebeu uma indicação para o Globo de Ouro, competindo pelo “melhor desempenho de atuação em um papel paralelo”. Kieran Culkin acabou ganhando o prêmio por seu papel em ‘A Real Dor’.

‘Anora’ recebeu um total de seis indicações ao Oscar nas seguintes categorias: Melhor Filme, Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante, Direcionamento, Cenário (Roteiro original) e montagem de filmes.

Os vencedores do Oscar para 2025 serão publicados durante a cerimônia em 2 de março em Hollywood, Los Angeles.