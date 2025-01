Atores Venkatesh Daggubati, Rana Daggubati e família acusados ​​​​em caso de demolição de restaurante

A polícia de Filmnagar registrou um caso contra o ator Venkatesh Daggubati, seu sobrinho e ator Rana Daggubati e seus familiares, incluindo o produtor D. Suresh Babu e seu filho D. Abiram por suposta invasão e conspiração criminosa no caso de demolição da cozinha Deccan. .

De acordo com o FIR do caso, a queixosa Nanda Kumar, uma das acusadas no alegado caso de caça furtiva do caso BRS MLA, alegou enormes perdas financeiras na sequência de alegadas actividades ilegais dos acusados. As propriedades em questão, lotes números 2 e 3 na estrada número 1, Filmnagar, Jubilee Hills, foram arrendadas ao queixoso para a exploração de um negócio hoteleiro.

Segundo a denúncia, os arrendamentos datam de 2014, com investimentos significativos feitos por Nanda Kumar em reformas e infraestrutura, incluindo Rs 20 milhões para abrir um restaurante, o Deccan Kitchen. No entanto, as tensões aumentaram em 2018, levando a uma série de confrontos jurídicos.

O reclamante alegou que, em novembro de 2022, a Corporação Municipal da Grande Hyderabad (GHMC) tentou demolir partes da propriedade, apesar de uma liminar concedida pelo Juiz Chefe Adicional do Tribunal Civil da Cidade de Hyderabad. “Esta demolição foi interrompida após a intervenção, mas na noite de 13 de novembro de 2022, o acusado teria empregado entre 50 e 60 pessoas para vandalizar a propriedade e roubar objetos de valor”, disse Kumar.

“Em janeiro de 2024, a família Daggubati supostamente demoliu completamente a estrutura”, acrescentou. Kumar recorreu ao tribunal de Nampally por violação de ordens e o tribunal instruiu a polícia a investigar o assunto. O processo continuou e no sábado o tribunal instruiu a polícia a registrar o caso.