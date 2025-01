Atraído pela série Xiaomi 14T

Jacarta – A série Xiaomi 14T foi lançada oficialmente na Indonésia em 1º de outubro de 2024 e consiste em duas variantes, Xiaomi 14T e Xiaomi 14T Pro.

A sua presença é uma inovação que se adapta às necessidades dos utilizadores, principalmente dos fãs da fotografia móvel.

A série Xiaomi 14T apresenta um sistema de câmera tripla com suporte total Leica para produzir uma experiência fotográfica premium.

O Xiaomi 14T Pro está equipado com cinco distâncias focais e um sensor Light Fusion 900, proporcionando alta qualidade de imagem em diversas situações de iluminação.

Além disso, o Xiaomi 14T utiliza um sensor Sony IMX906 com quatro distâncias focais, garantindo que cada momento seja gravado com detalhes nítidos e cores ricas.

Ambos os modelos da série Xiaomi 14T estão equipados com uma câmera principal de 50 MP, uma câmera telefoto de 50 MP e uma câmera ultra grande angular de 12 MP, produzindo fotos nítidas dia e noite.

A tecnologia Light Fusion e o suporte Xiaomi AISP tornam os resultados da fotografia noturna mais nítidos com cores mais vivas.

Além de se destacar na fotografia, a série Xiaomi 14T também está equipada com tecnologia avançada de IA para estimular a criatividade e a produtividade.

A Xiaomi colaborou com o Google para apresentar o recurso Circle to Search, que permite pesquisas visuais rápidas e intuitivas.

Em termos de desempenho, o Xiaomi 14T Pro é equipado com um processador MediaTek Dimensity 9300+, que fornece potência ideal para executar vários aplicativos, desde jogos até multitarefa pesada.

O Xiaomi 14T está equipado com um processador MediaTek Dimensity 8300-Ultra, que ainda oferece desempenho poderoso em sua classe.

Ambos os modelos estão equipados com bateria de 5000 mAh para uso o dia todo. O Xiaomi 14T Pro suporta tecnologia HyperCharge de 120 W e carregamento sem fio de 50 W, que permite carregamento rápido.

Sem esquecer que o Xiaomi 14T vem com tecnologia HyperCharge de 67W que se mantém eficiente. A tela CrystalRes AMOLED de 6,67 polegadas com taxa de atualização de até 144 Hz e brilho máximo de até 4.000 nits garante imagens nítidas e claras.

Com certificação IP68, ambos os modelos são resistentes à água e poeira, preparando-os para enfrentar diversas condições. O preço do Xiaomi 14T RAM 12GB/ROM 256GB custa IDR 6,5 milhões, até o Xiaomi 14T Pro RAM 12GB/ROM 512GB custa IDR 9 milhões.

Foi isso que despertou o interesse da XL Axiata e comemorou um pacote com um smartphone que possui câmera carro-chefe através do serviço XL pré-pago eSIM com grande cota de internet de até 60 GB por 12 meses.