Atrasar o casamento até a idade madura, isso ainda deve ter filhos

Yakarta, vivo – A preservação da fertilidade, que significa preservação ou preservação da fertilidade, é o processo de armazenar ou proteger o ovo, o esperma ou o tecido reprodutivo, para que possa ser usado para ter crianças biológicas mais tarde. A presença dessa tecnologia permite que alguém continue sendo a oportunidade de ter filhos no futuro para aqueles que desejam adiá -la primeiro.

O método de preservação da fertilidade foi originalmente destinado a pacientes com câncer que tiveram que se submeter a quimioterapia ou radiação. Como se sabe, os efeitos colaterais da terapia quimioterapia que usam radiação em risco de danificar ovários ou testículos. Portanto, são recomendados pacientes com câncer que ainda desejam ter filhos que preservam ou congelam ovários, ovos ou células espermáticos até que o tempo possa ser usado para ter filhos. Mova para mais informações!

“O mais frequente é uma indicação de quimioterapia na Indonésia. Em contraste com as indicações no exterior, em Cingapura e na Europa, as indicações geralmente tendem a atrasar”, disse a família e a grande família do hospital EKA e a grande família EKA, DR, DR .

Como o Dr. Victor explica, a preservação da fertilidade não é apenas para pacientes com câncer que desejam se submeter a terapia quimioterapia, mas também para aqueles que desejam adiar o casamento. Muitas mulheres e homens têm uma idade madura que ainda está ocupada com suas vidas, especialmente o trabalho para adiar o casamento e muito menos os filhos. O atraso dos filhos também pode ser causado por vários fatores, como preparação física e mental, economia, condições de saúde.

Portanto, não há mal para fazer o método de preservação da fertilidade para preservar o ovo ou o esperma para permanecer em boa fertilidade, para que possa ser usada em alguns anos depois.

“Se não houver um príncipe adorável, ainda não vem, está tudo bem. Estou com muita sorte, primeiro congelarei meus ovos. Você também pode ser uma mulher congelada primeiro, apenas espere o príncipe azul por seu esperma”. disse o vencedor do Dr.

“Para o príncipe azul, que não conheceu sua princesa, pode ser o esperma para congelar”, continuou ele.

Na Indonésia, sabe -se que um dos artistas congelou um ovo para que ele ainda possa ter filhos em tenra idade, é uma Luna maia. O amante de Maxime Bouttier está congelando o ovo antes dos 40 anos de idade. Levando em consideração que, aos anos de muito maduro, isso nunca é casado, Luna Maya toma a ação da preservação da fertilidade para que ainda possa ter filhos, apesar de sua fertilidade diminuir até tenra idade.

“Alguns foram congelados há mais de 10 anos do embrião, recém -plantados. Os casos grávidas durante os anos 40 também podem ser como esse artista”, disse o Dr. Winner.