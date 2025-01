Atraso na taxa de quadros do Marvel Rivals e como corrigi-lo? Erro explicado

Rivais da Marvel Os jogadores notaram recentemente um atraso ou bug na taxa de quadros que prejudicou sua experiência. Embora o desenvolvedor NetEase Games tenha lançado vários patches desde o lançamento do jogo para corrigir vários problemas subjacentes, o problema de atraso na taxa de quadros ainda parece persistir. Conseqüentemente, os jogadores estão se perguntando como podem corrigir o atraso ou erro de taxa de quadros no jogo.

Quer saber por que Marvel Rivals tem atraso na taxa de quadros e como isso pode ser corrigido? Descubra aqui.

Por que Marvel Rivals é adiado com tanta frequência?

O motivo oficial do atraso do Marvel Rivals é desconhecido. No entanto, muitos acreditam que é o resultado de uma conexão instável, causada pelo aumento das taxas de quadros, fazendo com que os servidores do jogo de tiro multijogador online enviem mais dados através do usuário.

Este problema foi relatado pela primeira vez pelo usuário X. @Remy_OWque compartilhou screenshots do jogo em diferentes FPS. Ele revelou que o bug da taxa de quadros estava fazendo com que o Ping ou o Packet Internet aumentassem dependendo das configurações da taxa de quadros.

PSA TODOS DEVEM SABER E ESTAR CIENTES DISSO: SEU FPS EFEITA SEU PING EM MARVEL RIVAIS. @MarvelRivals POR FAVOR CORRIJA.

Captura de tela 1: limite de 30 fps – 33 ping

Captura de tela 2: 60fps limitados – 41 ping

Captura de tela 3: limite de 110 fps – 46 ping

Captura de tela 4: FPS ilimitado: 66 ping (20 ping… pic.twitter.com/ShqKCDTqOO -Nick (@Remy_OW) 9 de janeiro de 2025

Por falar no assunto, houve um bug recente na taxa de quadros de 30fps que reduziu o dano causado por cinco heróis, Doutor Estranho, Magia, Wolverine, Venom e Senhor das Estrelas. Também atrapalhou seu movimento. Esta questão parece ter sido abordada no Atualização de 10 de janeiro.

Como corrigir erro de taxa de quadros do Marvel Rivals?

Uma correção completa do bug da taxa de quadros ainda não foi implementada para Marvel Rivals. No entanto, os jogadores podem fazer o seguinte para reduzir o atraso e melhorar a sua experiência por enquanto:

Reduza a taxa de quadros do Marvel Rivals para 30 fps para evitar picos de atraso.

Reduza as configurações gráficas do jogo.

Use uma conexão com fio em vez de Wi-Fi.

Certifique-se de que vários dispositivos não estejam conectados à Internet ao mesmo tempo durante o jogo. Isso não apenas reduziria a tensão na conexão, mas também melhoraria significativamente a experiência.

Marvel Rivals está atualmente disponível para PlayStation 5, Windows e Xbox Series X/S.