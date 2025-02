Atualização das ações Liv Morgan após a brutal lesão bruta da WWE

Antigo WWE Campeão do Mundo Feminino Morgan Life sofreu uma lesão ocular brutal no último episódio de WWE RAW. Ela associou a Raquel Rodríguez para danificar Iyo Sky e Dakota Kai, da Ctrl.

Durante o jogo, o Iyo Sky garantiu a Ctrl danos depois de aterrissar na lua de Morgan. O sangue cobriu o rosto de Morgan de uma lesão visível, mas continuou a lutar até que o jogo terminasse.

Depois da WWE Raw, Morgan compartilhado Fotos de seu rosto sangrento e lesão ocular grave. Os relatórios afirmaram que ela sofreu um corte do golpe do joelho do céu Iyo. No entanto, os vídeos surgiram on -line, com os fãs especulando que a lesão ocorreu durante uma sequência única entre Morgan e Rodríguez.

Raquel Rodríguez equilibrou o corpo de Liv Morgan no céu io e depois Dakota Kai, usando -o como um escudo humano. Logo depois de colidir com Kai, Morgan agarrou seu rosto, indicando que era o momento em que ele foi ferido.

Após a lesão brutal, os relatórios revelaram que Liv Morgan parecia estar bem. No entanto, dias depois, após sua lesão brutal, a ex -campeã mundial compartilhou uma atualização sobre sua condição.

Liv Morgan levou X, anteriormente conhecido como Twitter, para compartilhar uma foto de sua lesão ocular. Ela revelou a cicatriz de lesões com pontos enquanto cobria o outro olho.

Espera -se que Morgan seja classificado para a festa de câmera de eliminação feminina, bem na época do evento ao vivo premium, segundo relatos. Liv Morgan, Bianca Belair, Bayley e Alexa Bliss já garantiram seus pontos no jogo.

Com dois pontos restantes no jogo, será interessante ver quem os garante. Morgan, atualmente os favoritos dos fãs, aumenta a antecipação, pois os fãs esperam como o jogo se desenvolve e quem surge como vencedor.