Atualização de Clayface: DCU Ator DCU não tocará vilão do Batman

Alan Tudyk Ele não vai tocar Clayface No próximo filme da DCU.

No ano passado, foi anunciado que Mike Flanagan (a inquietação de Hill House, Doctor Sleep) estava escrevendo um filme de argila que será estabelecido no DCU por James Gunn e Peter Safran.

Embora outros projetos da DCU tenham sido anunciados antes do Clayface, o processo de pré -produção se juntou rapidamente e o filme recebeu uma data de lançamento de 2026.

Ainda não foram feitos anúncios de elenco para Clayface; No entanto, por VariedadeGunn confirmou que Tudyk não interpretará o vilão do Batman no próximo filme de ação ao vivo.

Por que Tudyk não está interpretando Clayface no filme de ação ao vivo da DCU?

Gunn disse anteriormente que os atores expressos pelos principais personagens animados dos projetos da DCU também os jogarão em ação ao vivo. Tudyk expressou argila nos comandos da criatura DCU, juntamente com alguns outros personagens, incluindo o Dr. Mushorus. Ele também expressa o personagem nas cinco temporadas do show de animação Harley Quinn, que não se desenvolve dentro da DCU.

Gunn disse que Tudyk não jogará Clayface na ação ao vivo, porque não era um “papel principal” para Tudyk.

Safran também descreveu Clayface como um “filme de terror corporal”, enquanto Gunn disse que espera “trabalhar como um filme de terror puro para alguém que não se importa com o DC”. O filme tem um orçamento estimado de cerca de US $ 40 milhões.

“(Clayface) é uma história de horror de Hollywood que se concentra em um ator no filme B que injetou uma substância para se manter relevante, apenas para descobrir que ele pode encaminhar seu rosto e forma, tornando -se um pedaço de argila”, uma descrição, uma descrição de o enredo do filme, através O repórter de Hollywoodleitura.

Clayface atualmente tem uma data de lançamento de 11 de setembro de 2026 pela Warner Bros.

Originalmente informado por Brandon Schreur em Super -herói.