Atualização de Den of Thieves 3: Diretor se sente “muito bem” com a sequência

O diretor da franquia, Christian Gudegast, falou sobre a possibilidade da Lionsgate dar luz verde Covil dos Ladrões 3depois de mais de uma semana desde o lançamento nos cinemas de Den of Thieves 2: Pantera. Até agora, a sequência dirigida por Gerard Butler já arrecadou mais de US$ 32 milhões de bilheteria global. Atualmente tem uma classificação Tomatometer de 61% no Rotten Tomatoes, que é superior à primeira parcela.

O que o diretor disse sobre Den of Thieves 3?

Durante uma entrevista recente, quando questionado sobre sua possível proposta para uma terceira parte de Den of Thieves, Gudegast confirmou que eles já haviam apresentado o projeto à Lionsgate. No momento ainda não são conhecidos mais detalhes sobre a proposta, mas parece que as coisas vão bem para o projeto.

“Já foi lançado. Já está feito. “Estamos prontos para partir”, disse Gudegast (via O repórter de Hollywood). “Nos sentimos muito bem com isso.”

Den of Thieves 2: Pantera foi escrito e dirigido por Christian Gudegast, que supostamente passou um tempo com investigadores e ladrões notórios para se preparar para a sequência. Os membros do elenco incluem O’Shea Jackson Jr., Evin Ahmad, Meadow Williams, Salvatore Esposito, Swen Temmel, Michael Bisping, Orli Shuka, Cristian Solimeno e muito mais. O projeto foi anunciado pela primeira vez em 2018, após o lançamento do primeiro filme nos cinemas, que arrecadou US$ 80 milhões de bilheteria em todo o mundo. A sequência foi produzida por Curtis “50 Cent” Jackson junto com os produtores Tucker Tooley e Alan Siegel. Meadow Williams, da Diamond Films, também é produtor executivo ao lado de Glenn Feig.

“Big Nick está de volta à caça na Europa e se aproximando de Donnie (Jackson), que está envolvido no mundo traiçoeiro e imprevisível dos ladrões de diamantes e da infame máfia Panther, enquanto eles planejam um assalto massivo na maior bolsa de diamantes. no mundo. “, diz a sinopse oficial.