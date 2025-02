Atualização de James Bond: Amazon MGM ganha controle criativo da franquia 007

A Amazon MGM Studios anunciou um novo acordo de negócios conjunto com os co -proprietários da franquia James Bond, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli. O New Deal agora concedeu oficialmente o controle criativo da Amazon MGM sobre a franquia de sucesso de espionagem depois de quase quatro anos desde que a Amazon adquiriu os direitos do personagem icônico por meio de sua fusão com a MGM em 2021.

De acordo com seu novo contrato de negócios conjunto, a Amazon MGM Studios | Ele abrigará os direitos de propriedade intelectual de James Bond ”, enquanto James Bond produtores por muito tempo Wilson e Brócolis continuarão sendo co -proprietários da franquia. No momento, os planos para o próximo filme de James Bond ainda não foram revelados, pois lançar especulações sobre qual ator seria escolhido para se tornar o próximo 007 continua a circular on -line. Entre as opções populares de rumores estão Aaron Taylor-Johnson, Richard Madden, Idris Elba, Tom Hardy e Henry Cavill.

“Minha vida foi dedicada a manter e com base no extraordinário legado que foi entregue a Michael e a mim pelo nosso pai, o produtor Cubby Broccoli”, compartilhou Barbara Broccoli. “Tive a honra de trabalhar em estreita colaboração com quatro dos atores tremendamente talentosos que jogaram 007 e milhares de artistas maravilhosos dentro da indústria. Com a conclusão de nenhum tempo para morrer e Michael se retirando dos filmes, acho que é hora de se concentrar em meus outros projetos.

“De sua introdução teatral há mais de 60 anos, Bond James Ele tem sido um dos personagens mais emblemáticos do entretenimento filmado “, disse o Amazon MGM Studios e o principal chefe de vídeo Mike Hopkins em comunicado.” Somos gratos ao falecido Albert R. Broccoli e Harry Saltzman por levar James Bond ao The the Cinemas de todo o mundo, e Michael G. Wilson e Barbara Broccoli por sua dedicação inabalável e Seu papel em continuar o legado da franquia que é.

Wilson acrescentou: “Com minha carreira 007, que abrange quase 60 anos incríveis, estou me afastando de produzir James Bond Films para focar em projetos de arte e caridade. Portanto, Barbara e eu concordam, é hora de nosso parceiro de confiança, Amazon MGM Studios, guiar James Bond ao futuro.