Atualização do American Psycho: o filme de Luca Guadagnino não é uma ‘notícia falsa’, mas ainda não tem luz verde

Apesar do autor Bret Easton Ellis chamar isso de “notícias falsas”, um relatório recente sugere que o próximo filme de Luca Guadagnino Psicopata americano filme Está em andamento, mas ainda não é oficial.

De acordo com um novo relatório de Jeff Sneider em seu boletim informativo The InSneider, Guadagnino ainda está trabalhando em seu planejado filme Psicopata Americano, e espera-se que o escritor Scott Z. Burns tenha um roteiro pronto para ser entregue nas próximas semanas. Quanto a Austin Butler, que deveria estrelar o filme como Patrick Bateman, sua inclusão ainda não está garantida, mas Sneider lembra que Guadagnino se reuniu com o ator, junto com muitos outros, sobre a possibilidade de estrelar o filme. .

Apesar do trabalho no filme, o relatório de Sneider diz que nenhuma oferta ou contrato oficial foi estendido a ninguém, o que significa que, por enquanto, o filme não tem luz verde oficial. No entanto, Sneider reitera que o projeto é muito real e o chama de “prioridade” para a Lionsgate.

O que sabemos sobre o possível novo filme American Psycho?

No entanto, no ano passado, foi relatado que este filme não será um remake daquele, mas sim uma adaptação completamente nova do romance de 1991 de Bret Easton Ellis. Atualmente, nenhuma outra informação é conhecida sobre o filme, incluindo quem poderá aparecer nele ou quando a produção começará.

Em comunicado publicado no noticiário, o presidente do Lionsgate Motion Picture Group, Adam Fogelson, elogiou Guadagnino como um “artista brilhante” que ele acredita que fará um excelente trabalho.

“Estamos entusiasmados em adicionar outro cineasta de elite à nossa próxima lista”, disse Fogelson. “Luca é um artista brilhante e o visionário perfeito para criar uma interpretação completamente nova desta poderosa e clássica propriedade intelectual.”

Guadagnino tem sido um homem ocupado nos últimos dois anos. Em 2022, o diretor lançou o filme de terror romântico Bones and All, estrelado por Taylor Russell e Timothée Chalamet. No ano passado, Guadagnino voltou com Challengers, a comédia dramática esportiva estrelada por Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist. O 2024 de Guadagnino também não acabou, já que o diretor lançou o drama romântico histórico Queer em novembro passado.

Para Burns, seu último crédito é como criador da série limitada Extrapolations da Apple TV +. O escritor também foi creditado em vários filmes de destaque e também criou a próxima série da Netflix, Thumblite.

(Fonte: O InSneider)