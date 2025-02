Atualização do Hancock 2 dada por Will Smith, diz que Zendaya será abordado para o papel

O estado de Hancock 2 Eu obtive uma atualização surpreendente hoje para cortesia de Will Smith, que mencionou novas informações sobre uma sequência planejada.

Durante uma recente aparição surpresa na transmissão XQC da Streamer nesta semana, Smith se sentou e discutiu uma grande variedade de tópicos. Finalmente, surgiu a questão do Hancock 2, e Smith mencionou que havia uma idéia de “Hancock 2 realmente ótimo” que lhe foi apresentado, antes de tirar sarro que Zendaya fosse abordado para um artigo do filme de alguma forma .

“Há uma ótima idéia de Hancock 2, nem conversamos sobre isso”, disse Smith. “.

Originalmente lançado em 2008, Hancock estrela Smith no papel titular de John Hancock, um super -herói amnésico, alcoólico e imprudente que está tentando descobrir mistérios sobre seu passado. O filme também estrelou Charlize Theron e Jason Bateman e explorou um lado diferente do gênero de super -heróis. Embora as reações críticas ao filme tenham sido mistas, Hancock permaneceu um grande sucesso entre o público e foi o quarto filme mais recorde em 2008, ganhando mais de US $ 629 milhões nas bilheterias mundiais.

Desde o seu lançamento, falar sobre uma possível sequência continuou a aparecer de tempos em tempos. Em 2009, a Columbia Pictures contratou Adam Fierro e Glen Mazzara para escrever uma sequência, mas nada acelerou. Em 2012, o diretor Peter Berg disse que queria fazer um filme e, em 2020, Theron disse que ainda estava interessado no projeto, se alguma vez surgiu.