Atualização sobre as filmagens de A Paixão de Cristo 2 fornecida por Mel Gibson

O vencedor do Oscar, Mel Gibson, compartilhou um novo Paixão de Cristo 2 Atualização das filmagens sobre o status atual da sequência do drama bíblico de 2004, há muito em desenvolvimento, estrelado por Jim Caviezel. Isso acontece depois de mais de quatro meses desde que Gibson foi visto em Malta, onde ele fazia parte de uma equipe de produção de 11 membros que explorava o país em busca de possíveis locais a serem usados ​​para a sequência.

Durante uma recente aparição no podcast de Joe Rogan, Gibson confirmou que eles estão atualmente planejando uma data de início de produção para 2026 para a sequência de A Paixão de Cristo, que será oficialmente intitulada Ressurreição de Cristo. O projeto está em pré-produção desde 2016.

“Espero que no próximo ano em algum momento. “É preciso muito porque é uma viagem de ácido”, disse ele. “Meu irmão, Randall e eu nos unimos nisso. Portanto, há algumas cabeças boas juntas, mas também há algumas coisas malucas. E eu acho que para contar a história corretamente você tem que começar com a queda dos anjos, o que significa que você está em outro lugar, você está em outro reino. “Você tem que ir para o inferno.”

A sequência será mais uma vez dirigida por Gibson, com Jim Caviezel reprisando seu papel como Jesus, cuja ressurreição milagrosa será o foco do próximo episódio. O diretor vencedor do Oscar já havia comentado que havia co-escrito dois roteiros diferentes para o projeto, o primeiro descrito como “uma viagem de ácido” que levará o público a “outros reinos”. No momento, não tem data oficial de lançamento ou distribuidor.

A Paixão de Cristo descreveu os últimos dias da vida de Jesus Cristo e sua crucificação. Também estrelou Maia Morgenstern como Maria, Monica Bellucci como Maria Madalena, Francesco De Vito como Pedro, Luca Lionello como Judas e muito mais. Apesar de receber críticas mistas, o filme continuou sendo um sucesso comercial. Ele arrecadou um faturamento mundial de US$ 612 milhões contra um orçamento relatado de cerca de US$ 30 milhões.

Fonte: Variedade