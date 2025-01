Atualizações ao vivo: a Casa Branca afirma que as tarifas contra o Canadá, México e China entrarão em vigor no sábado

Atualizações ao vivo: a Casa Branca afirma que as tarifas contra o...

A Casa Branca confirmou sexta -feira que as tarifas contra os ativos do Canadá, México e China entrarão em vigor no sábado, já que o presidente Trump ameaçou.

A secretária de imprensa, Karoline Leavitt, disse a jornalistas em sua segunda conferência de imprensa do governo Trump que o plano tarifário avançaria.

A sessão informativa ocorre um dia depois que vários indicados de Trump foram assados ​​no Senado. Nomeado por Trump, Tulsi Gabbard enfrenta um escrutínio crescente de republicanos em sua tentativa de se tornar um diretor de inteligência nacional. Em particular, seus pontos de vista sobre Edward Snowden, ex -funcionário da Administração de Segurança Nacional que roubaram mais de um milhão de documentos classificados, marcaram senadores republicanos que, de outra forma, poderiam apoiar sua oferta.

Enquanto Trump vai para a Flórida neste fim de semana, os democratas escolherão sua nova liderança. O Comitê Democrata Nacional votará em seu novo presidente no sábado em uma de suas primeiras medidas iniciais para se recuperar das decepcionantes eleições de novembro.

Siga as atualizações da Casa Branca e mais sexta -feira.

