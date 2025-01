Atualizações ao vivo: a sessão informativa da imprensa da Casa Branca tenta adicionar clareza ao congelamento do financiamento

A secretária da Casa Branca, Karoline Leavitt, enviou um grande número de perguntas do corpo da imprensa da sala de informações pela primeira vez na terça -feira.

Ele anunciou no topo que o governo Trump planeja sacudir a sala de informações de Brady e permitir que muitas “novas mídias” tenham acesso à Casa Branca.

A sessão informativa de Leavitt ocorre quando a ordem do presidente Trump de que as agências federais interrompem o desembolso de empréstimos e subsídios estão enviando ondas de choque através de Washington.

Um memorando na noite de segunda -feira emitido por Matthew Vaeth, diretor interino do Escritório de Administração e Orçamento (WBO), ordena que as agências federais pausem temporariamente “todas as atividades relacionadas à obrigação ou desembolso de toda a assistência financeira federal”, enquanto o governo transmite Uma revisão para garantir que os gastos está alinhada com a agenda de Trump.

Também na terça -feira, os republicanos da Câmara dos Deputados ainda estão comemorando sua retirada anual de políticas na Flórida, e espera -se que o vice -presidente Vance vá para a conferência. Emily Brooks, da Hill, também organizará uma entrevista com o presidente Mike Johnson (R-La.) Às 17:30 EST.

E a Flórida realizará eleições primárias especiais para os distritos 1 e 6.

Siga em conjunto com as atualizações ao vivo abaixo.

