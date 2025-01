Atualizações ao vivo: as escolhas de Trump para secretário do Tesouro e diretor da EPA aparecem nas audiências de confirmação

Atualizações ao vivo: as escolhas de Trump para secretário do Tesouro e...

Quinta-feira marca mais um dia movimentado de audiências para os nomeados para o Gabinete do presidente eleito Trump, à medida que sua posse se aproxima.

O dia contará com Lee Zeldin, candidato a liderar a Agência de Proteção Ambiental (EPA); Eric Turner, escolhido por Trump para Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano; Doug Burgum, seu escolhido para secretário do Interior; e Scott Bessent, indicado por Trump para chefiar o Departamento do Tesouro.

A semana já foi movimentada, com uma lista de indicados aparecendo perante vários comitês, incluindo o indicado ao secretário de Defesa Pete Hegseth, o indicado ao procurador-geral Pam Bondi, o indicado ao secretário de Estado, o senador Marco Rubio (R- pela Flórida) e John Ratcliffe. que foi escolhido para chefiar a CIA.

As audiências de quinta-feira começarão às 10h.

