Atualizações ao vivo: bobinas dos EUA após ataques de Ano Novo; Começa o 119º Congresso

Na semana passada, os Estados Unidos testemunharam dois ataques de Ano Novo em Nevada e Louisiana que ceifaram várias vidas e feriram dezenas, e o 119º Congresso começou com um primeiro dia lotado.

O presidente da Câmara, Mike Johnson (R-La.), Foi reeleito para o cargo mais importante da Câmara em uma longa votação no primeiro turno na tarde de sexta-feira. O Senado cedeu na sexta-feira e foi menos controverso quando o vice-presidente Harris empossou os novos membros da câmara. O novo líder da maioria no Senado, John Thune (RSD), fez uma promessa, dizendo que se certificaria de preservar a obstrução do Senado. O senador mais antigo e mais antigo do órgão, Chuck Grassley (R-Iowa), foi empossado como presidente pro tempore.

Esses tópicos provavelmente serão discutidos nos programas de domingo de hoje.

O deputado Tony Gonzales (R-Texas) aparecerá no “The Hill Sunday” da NewsNation, enquanto o novo “czar da fronteira” do presidente eleito Trump, Tom Homan, aparecerá no “Face the Nation” da CBS. É provável que Homan discuta os planos do governo Trump para administrar a fronteira EUA-México.

Confira a lista completa de aparições aqui e confira as atualizações de hoje abaixo.

