Atualizações ao vivo do acidente de avião de Washington: o avião de passageiros colide com um helicóptero enquanto aterrissam no Aeroporto Nacional de Reagan de DC

O voo 5342 da American Airlines entrou em Reagan National a uma altitude de aproximadamente 400 pés e uma velocidade de aproximadamente 140 milhas por hora, quando sofreu uma rápida perda de altitude sobre o rio Potomac, de acordo com dados de seu transponente de rádio. A fabricação Bimotor Bombardier CRJ-701 da Canadian Manufactured, fabricada em 2004, pode ser configurada para transportar até 70 passageiros.

Alguns minutos antes do pouso, os controladores de tráfego aéreo perguntaram ao avião comercial que chegou se pudesse pousar na faixa mais curta 33 em Reagan National e os pilotos disseram que podiam. Os controladores então limpam o avião para pousar na pista 33. Os locais de rastreamento de vôo mostraram que o avião ajustará sua abordagem à nova pista.

Menos de 30 segundos antes do acidente, um controlador de tráfego aéreo perguntou ao helicóptero se ele tinha o avião que veio ver. O controlador fez outra chamada de rádio para o helicóptero momentos depois: “Pat 25 passa atrás do CRJ”. Segundos depois disso, os dois aviões colidiram.

O transpondor de rádio do avião parou de transmitir aproximadamente 2.400 pés sem a pista, aproximadamente no meio do rio.