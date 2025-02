Atualizações ao vivo: Musk pede para julgar por julgamento; Os republicanos pretendem destacar a conta do orçamento de Trump

O bilionário de tecnologia e o apresentador do novo Departamento de Eficiência do Governo (DOGE) Elon Musk está pedindo a acusação do juiz federal que tomou uma decisão no sábado de manhã de que o departamento do Tesouro deve bloquear o acesso a qualquer pessoa “que não seja funcionários com um Necessidade de acesso para executar suas tarefas de trabalho “a partir de seus sistemas de pagamento.

A decisão ocorreu depois que Musk viu seus funcionários tentarem acessar bancos de dados em vários departamentos, sobrecarregar um programa federal para comprar trabalhadores e reduzir a força de trabalho da Agência de Desenvolvimento Internacional dos EUA.

Enquanto isso, os republicanos buscam expulsar a lei orçamentária do presidente Trump. Os republicanos do Senado se reuniram com Trump em Mar-A-Lago na noite de sexta-feira, enquanto os republicanos da Câmara dos Deputados se enrolaram com Trump e o vice-presidente Vance na quinta-feira.

É muito provável que eles sejam os principais pontos de conversa nos programas de entrevistas de domingo desta semana.

O governador de Delaware Matt Meyer (D) e representante Kevin Hern (R-Okla.) Representantes, e provavelmente discutirá na quinta-feira.

Espera -se que o Secretário de Segurança Nacional Kristi Noem, que visitou o Centro de Detenção de Migrantes Indocumentados na Baía de Guantánamo, Cuba, apareça na sexta -feira no “Estado da União da CNN e “Fox News Domingo “.

Veja a programação completa do show de domingo aqui e siga as atualizações de hoje.

Fonte