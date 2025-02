Atualizações ao vivo: os legisladores falam sobre as tarifas do México, Canadá, China; Vance permanece nos comentários de Trump Dei

Atualizações ao vivo: os legisladores falam sobre as tarifas do México, Canadá,...

O presidente Trump impôs tarifas radicais no Canadá, México e China nesta semana, defendendo sua decisão no domingo e reconhecendo que pode haver “certa dor” causada por consequências econômicas.

Trump assinou com 25 % de tarifas no Canadá, 25 % de tarifas no México e 10 % de tarifas na China, o que provavelmente desencadeará uma guerra comercial significativa.

A nação nesta semana também chorou o acidente de avião mortal perto do Aeroporto Nacional de Reagan, seguido de um vôo fatal da Filadélfia. Os líderes discutiram as causas de acidentes e medidas rápidas de resposta, o que fez com que os democratas e os republicanos enfrentassem.

O vice -presidente JD Vance, durante uma aparição na manhã de domingo do futuro, permaneceu nos comentários de Trump que vinculam as práticas de contratar diversidade, equidade e inclusão (DEI) com o acidente de avião na noite de quarta -feira.

O representante Byron Donalds (R-Fla.) Em “The Hill Domingo” do Newsnation, com Chris Stalwalt, promoveu a decisão de Trump de impor tarifas às exportações mexicanas, canadenses e chinesas.

O senador democrata John Fetterman (Pensilvânia) está programado para aparecer na Fox News no domingo e pode abordar o medo do país no meio das duas catástrofes voadoras com novas perspectivas do Comitê de Transporte do Senado.

Leia o alinhamento completo de domingo e siga as atualizações de hoje.

