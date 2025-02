Como parte da Cruzada do governo Trump por “eficiência do governo”, secretário de Estado do Estado da agência.

A USAID conseguiu há décadas bilhões de dólares em assistência humanitária e de desenvolvimento em todo o mundo.

Os escritórios da USAID foram fechados na segunda -feira e foram instruídos aos funcionários para trabalhar remotamente. Dezenas de altos funcionários foram suspensos e centenas de funcionários contratados demitidos. O movimento aparente para fechar a agência e o caos que o cerca na segunda -feira enfureceu os democratas.

Enquanto isso, o ex -representante Tulsi Gabbard (Havaí), a eleição do presidente Trump para o diretor de inteligência nacional e o candidato ao Secretário de Serviços Humanos e Serviços Humanos, Robert F. Kennedy Jr., relata o Weaver de la Colina.

Além disso, Benjamin Netanyahu está em Washington com o presidente Trump sobre um futuro para Gaza.

Continue lendo para obter atualizações sobre essas histórias e muito mais.

Fonte