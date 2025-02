Atualizações ao vivo: os tribunais interrompem as compras federais, governam Trump na cidadania da lei de nascimento

Um juiz federal prendeu a ampla oferta de compra do presidente Trump, oferecendo aos trabalhadores federais uma extensão até segunda -feira para considerar o acordo.

A medida ocorre quando as agências nos últimos dias aumentaram a pressão sobre os funcionários, na esperança de atrair trabalhadores para ir voluntariamente antes do prazo inicial na quinta -feira, enquanto Trump e seus aliados procuram remodelar o governo.

O presidente recebeu outro golpe no tribunal na quinta -feira à tarde, depois que um segundo juiz falhou contra sua ordem executiva para eliminar a cidadania dos direitos de nascimento.

“Tornou -se cada vez mais evidente que, para o nosso presidente, o estado de direito nada mais é do que um impedimento aos seus objetivos políticos”, disse o juiz na decisão. “O estado de direito é, segundo ele, algo para navegar ou simplesmente ignorar, seja para um benefício político ou pessoal”.

Mas Trump é quase certo de obter uma vitória no Senado no final da quinta -feira, desde a nomeação de Russ Vought para liderar o Escritório de Administração e Orçamento (WBO) atinge uma votação. Os democratas do Senado estão cavando os calcanhares antes da votação.

Depois que o Senado votou de acordo com o partido para avançar na indicação da Vought, os democratas permaneceram na câmera durante a noite para apresentar o caso contra o arquiteto do projeto de 2025 que supervisiona o orçamento do governo. Seu voto de confirmação ainda está programado para as 19h EST.

Enquanto isso, Trump e líderes republicanos se enrolaram na Casa Branca para marcar detalhes sobre suas prioridades orçamentárias. Mas resolver isso pode ser mais fácil dizer isso.

Para todas as últimas notícias, continue a seguir.

Fonte