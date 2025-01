Atualizações ao vivo: Pete Hegseth enfrentará o Comitê de Serviços Armados do Senado

As audiências de confirmação dos indicados do presidente eleito Trump começam terça-feira com a aparição de Pete Hegseth perante o Comitê de Serviços Armados do Senado.

Hegseth, a escolha de Trump para dirigir o Pentágono, teve uma jornada difícil quando surgiram alegações de má conduta sexual, consumo excessivo de álcool e má gestão financeira, coisas que o ex-apresentador da Fox News nega.

Ele parece ter corrigido a situação nas últimas semanas, quando Trump e seus aliados partiram para a ofensiva e o próprio Hegseth tentou tranquilizar os senadores republicanos. Ainda assim, a audiência pode ter alguns fogos de artifício, já que os democratas estão furiosos com a indicação.

A audiência de Hegseth é a única agendada para terça-feira, já que dois outros indicados tiveram seus comparecimentos adiados, mas no resto da semana haverá mais de uma dúzia de audiências em uma ampla variedade de comissões do Senado.

Também no Capitólio, na terça-feira, os líderes da Câmara continuam a desenvolver um plano sobre como fazer avançar a agenda de Trump quando este assumir o cargo, bem como sobre como financiar o governo e enviar ajuda humanitária para a Califórnia.

A audiência de Hegseth começará às 9h30.

Acompanhe as atualizações ao vivo abaixo.

