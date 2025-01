Atualizações ao vivo: primeira semana de Trump na Casa Branca; Os preparativos do gabinete levaram à nova administração

O turbilhão da primeira semana do presidente Trump incluiu-o cumprindo várias promessas de campanha, já que as suas escolhas de gabinete foram facilmente transportadas para a nova administração após as audiências de confirmação do Senado desta semana.

A confirmação do secretário de Defesa Pete Hegseth justificou um empate na votação para o vice-presidente Vance, que estará no programa “Face the Nation” da CBS.

O diretor da CIA, John Ratcliffe, que estará no programa “Sunday Morning Futures” da Fox News, também enfrentou uma batalha difícil.

Além disso, o senador Roger Marshall (R-Kan.), O deputado Chris Deluzio (D-Pa.) E o presidente do DNC, Jaime Harrison, aparecerão no “The Hill Sunday” da Newsnation.

