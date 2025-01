Atualizações ao vivo: TikTok é encerrado nos EUA, começa o cessar-fogo em Gaza, Trump toma posse

O TikTok parou de funcionar nos Estados Unidos na noite de sábado, horas antes de uma lei que proíbe a popular plataforma de compartilhamento de vídeos entrar em vigor.

A administração Biden disse na sexta-feira que não planejava fazer cumprir a lei e, em vez disso, deixaria sua implementação para a próxima administração Trump.

O presidente eleito Trump retornará oficialmente a Washington, onde tomará posse na segunda-feira para seu segundo mandato na Casa Branca, à medida que a trifeta do Partido Republicano toma forma.

No Médio Oriente, Israel e o grupo militante palestiniano Hamas chegaram a um acordo de cessar-fogo na quarta-feira, um acordo que deverá entrar em vigor no domingo e que trará paz a uma região marcada pela guerra durante 15 meses.

O senador Ted Cruz (R-Texas) aparecerá no programa “The Hill Sunday” da NewsNation, onde provavelmente discutirá a próxima posse presidencial e a potencial avalanche de ordens executivas que o governo está prestes a redigir.

O presidente da Câmara, Mike Johnson (R-La.), estará no programa “Meet the Press” da NBC no domingo, onde provavelmente discutirá a posse do presidente eleito e apresentará alguns dos planos de conferência republicanos.

Leia aqui a programação completa dos shows de domingo e acompanhe abaixo as atualizações de hoje.

