Atualizações ao vivo: Trump aumenta as taxas de aço, alumínio; Senado pronto para votar em Gabbard

O presidente Trump anunciou 25 % de tarifas em aço e alumínio na segunda -feira, acrescentando que as tarifas recíprocas também começariam nos dias posteriores. Trump disse que as tarifas de aço e alumínio afetariam “todos” quando perguntados quais países seriam afetados.

Esse movimento limitará um dia que ele viu que as ações da Casa Branca desaceleraram novamente pelos tribunais.

Um juiz federal em Rhode Island ordenou segunda -feira que o governo Trump cumpriu sua ordem para descongelar subsídios federais, depois que os promotores gerais de vários estados democráticos afirmaram que a diretiva não estava sendo cumprida. E um terceiro juiz federal bloqueou indefinidamente a ordem executiva de Trump para restringir a cidadania dos direitos de nascimento.

O Senado retorna no final desta tarde, quando a nomeação de Tulsi Gabbard para o Diretor Nacional de Inteligência apresenta um voto processual. Um dos candidatos mais controversos de Trump, gerenciado na semana passada para avançar fora do comitê sobre um voto da linha do partido.

Enquanto isso, o presidente Mike Johnson (R-La.) Continua negociando com os republicanos da Câmara e o Senado para tentar chegar a um acordo para financiar o governo após o prazo de 14 de março e promulgar as prioridades de Trump. O Senado também está trabalhando com as indicações do gabinete de Trump.

E a série “Future of Energy” de três partes da colina não se perde, começando com os relatórios de Rachel Frazin sobre como a queda de custos leva os Estados Unidos à energia verde, mesmo quando as marés políticas mudam.

Acompanhe as atualizações abaixo.

Fonte