Atualizações ao vivo: Trump critica funcionários ‘incompetentes’, administrador da FEMA diz que incêndios não devem ser politizados

Equipes federais de resposta estão combatendo os incêndios em Los Angeles que queimam centenas de hectares e forçam milhares de pessoas a evacuarem suas casas.

O presidente Biden esteve em Los Angeles esta semana para visitar agências locais e fornecer atualizações. No entanto, o presidente eleito Trump permaneceu altamente crítico de Biden e de outros líderes democratas, incluindo o governador Gavin Newsom (D) e a prefeita Karen Bass (D), acusando-os de falta de preparação antes do desastre.

A administradora da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, Deanne Criswell, provavelmente discutirá os incêndios no programa “This Week” da ABC, no “State of the Union” da CNN e no “Face the Nation” da CBS.

Enquanto isso, o deputado Dave Min (D-Califórnia) se juntará ao “The Hill Sunday” do NewsNation. A deputada Erin Houchin (R-Ind.) Também está programada para aderir ao programa.

