Atualizações ao vivo: Trump deu um tapa nas tarifas dos principais parceiros comerciais; Martin para liderar os democratas

O presidente Trump cumpriu sua promessa de campanha e promulgou tarifas pronunciadas nos três principais parceiros comerciais do país no sábado.

Trump atingiu o Canadá e o México com um imposto de importação de 25 % e a China com um de 10 % no sábado. As fontes de energia canadenses terão uma taxa de 10 %, anunciou a Casa Branca.

As tarifas entrarão em vigor na terça -feira.

O presidente afirmou anteriormente que esses impostos são necessários para compensar os danos econômicos, mas também afirmou que o Canadá e o México se recusam a tomar medidas para interromper o fluxo de migrantes e fentanil para os Estados Unidos.

“Olha, o México e o Canadá nunca foram bons conosco em El Comercio”, disse quinta -feira durante os comentários da Casa Branca, e acrescentou que “eles nos trataram injustamente no comércio, e podemos inventar isso muito rapidamente, porque não precisamos do produtos que eles têm.

Os mercados caíram na sexta -feira antes das tarifas para os países, enquanto Trump constantemente descartou os custos potenciais de movimento.

Na sexta -feira, ele também prometeu implementar tarifas agressivas em chips semicondutores, produtos farmacêuticos, aço, alumínio e petróleo e gás. Ele sugeriu que esses impostos entrariam em vigor nas próximas semanas.

Também no sábado, em Maryland, o Comitê Nacional Democrata (DNC) realizou eleições para escolher seu próximo presidente, já que o partido procura reconstruir e recuperar os blocos de votação perdidos nas eleições de novembro. Ken Martin, que liderou o capítulo do Partido Minnesota, venceu as eleições.

De volta a Washington, as autoridades locais e federais continuam investigando o que causou a colisão de um helicóptero militar da American Airlines e o helicóptero militar preto Hawk na quarta -feira, matando tudo a bordo.

As autoridades federais também estão investigando o acidente de avião fatal de sexta -feira, no nordeste da Filadélfia, que matou seis cidadãos mexicanos.

