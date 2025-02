O presidente Trump está gastando grande parte da quarta -feira na Flórida, mas ainda está fazendo ondas em Washington.

Antes de participar de uma conferência de investimento saudita em Miami, o presidente mudou os picos com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e publicou no Social no verdade que favorece o orçamento da câmara nos dois contos do Senado dois projetos de lei. No último dia, ele também tentou aumentar o controle do ramo executivo de agências independentes, como a Comissão de Bag e Valores Mobiliários.

Como a guerra da Ucrânia com a Rússia marca três anos nos próximos dias, o presidente Volodymyr Zelensky está usando uma retórica mais curta para rejeitar os esforços para fazer as pazes sem a contribuição de seu país.

Na terça -feira, Trump parecia culpar a Ucrânia pela guerra. Na quarta -feira, Zelensky respondeu, chamando Trump por viver em um “espaço de desinformação russo, aparentemente incitando Trump a chamar Zelensky de” ditador “fazendo um” trabalho terrível.

No entanto, o Senado está imergindo em seu debate orçamentário. Uma votação na noite de terça -feira abriu 50 horas de debate sobre uma resolução que financiará a agenda de Trump.

Enquanto isso, a seleção das pequenas empresas de Trump, Kelly Loeffler, foi confirmada pelo Senado e seu candidato trabalhista, a ex-representante Lori Chavez-Deremer (R-Ore.), Apareceu diante dos senadores de uma audiência.

