Atualizações ao vivo: Trump vai ao Capitólio depois de pedir à Suprema Corte que impeça a decisão de Nova York

O presidente eleito Trump começou na quarta-feira pedindo à Suprema Corte que suspendesse a sentença programada para sexta-feira em seu caso de silêncio em Nova York até que seus recursos no caso fossem resolvidos.

trunfo os advogados escreveram no pedido de urgência que sua tomada de posse em 12 dias também é motivo para suspensão da pena.

Trump irá para Washington na quarta-feira, onde se reunirá com os republicanos do Senado por volta das 18h. A viagem coincide com o funeral de estado do ex-presidente Carter, na quinta-feira.

O presidente eleito já teve uma semana de manchetes, com uma conferência de imprensa na terça-feira em que sugeriu a fusão do Canadá e dos Estados Unidos. Aqui está o que você deve saber sobre isso.

Ele também disse que os republicanos estão trabalhando para elaborar uma legislação “poderosa” para promover sua agenda. Mas como seria isso? Estas são algumas das ideias que os republicanos incluíram.

