Atualizações ao vivo: Trump Visite Las Vegas após o Whirlwind First Days in the Office

Atualizações ao vivo: Trump Visite Las Vegas após o Whirlwind First Days...

O presidente Trump está em Las Vegas no sábado, depois de um turbilhão no Salão Oval, cheio de ordens e viagens executivas em todo o país, enquanto sua agenda toma forma em Washington.

“Eu realmente vou a Nevada para agradecer a votação, porque ganhamos de maneira esmagadora de neve e isso geralmente é um voto democrático”, disse o presidente na terça -feira antes da visita de sábado ao Estado de Silver, que se tornou azul em novembro pela primeira vez em duas décadas.

Na sexta -feira, o presidente também visitou Asheville, Carolina do Norte e Los Angeles, para pesquisar extensos danos ao Hulene Hurricane e aos devastadores incêndios florestais da Califórnia, respectivamente.

Enquanto ele estava a caminho na Carolina do Norte, Trump dobrou seus pedidos para os esforços de ajuda a desastres a serem tratados pelos Estados Unidos, chamando a resposta da FEMA ao furacão “decepcionante”.

Na Califórnia, Trump desfrutou de uma saudação amigável com o governador Gavin Newsom (D) enquanto aterrissa no estado de ouro após os incêndios.

De volta a Washington na noite de sexta -feira, o Senado votou para confirmar a eleição do presidente para liderar o Departamento de Defesa, Pete Hegseth. Todos os democratas e três republicanos, incluindo o ex -líder da maioria do Senado, Mitch McConnell (Kentuck.), Se opôs à medida. O vice-presidente Vance teve que votar para quebrar um empate de 50 a 50.

O Senado também recebeu uma votação preliminar para avançar no processo de confirmação, o candidato de Trump, o governador de Dakota del Sur, Kristi Noem (R), para dirigir o Departamento de Segurança Nacional. O corpo votará em sua confirmação no sábado.

