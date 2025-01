Atualizações ao vivo: voto do Senado de Hegseth em andamento; Trump visita a Califórnia

Atualizações ao vivo: voto do Senado de Hegseth em andamento; Trump visita...

O presidente Trump desfrutou de uma saudação amigável com o governador da Califórnia Gavin Newsom enquanto desembarcava na noite de sexta -feira na Califórnia para ver a devastação dos grandes incêndios florestais de Los Angeles.

Os dois rivais políticos colocaram suas mãos e Newsom agradeceu a Trump pela visita, já que os dois deixaram de lado as diferenças no momento.

Trump visitou a Califórnia após uma viagem separada à Carolina do Norte no início da sexta -feira para ver os danos do furacão Helene.

Ele fez isso quando o Senado celebra uma votação final de confirmação sobre a indicação de Pete Hegseth para o Secretário de Defesa na sexta -feira, um dia depois de avançar em sua indicação por uma fina margem com dois republicanos que se opõem a ele.

Espera -se que Hegseth seja confirmado. A sensação republicana Lisa Murkowski (Alasca) e Susan Collins (Maine) foram os únicos republicanos que votaram contra eles na votação processual na quinta -feira. Hegseth pode pagar três deserções republicanas se todos os democratas votarem “não”.

A viagem limita um turbilhão para Trump, que já tomou medidas chocantes para remodelar o governo, incluindo a conclusão de programas de diversidade, mobilizando os militares para abordar a imigração ilegal e declarar que os Estados Unidos deixariam alianças internacionais.

