Aubrey Plaza desativa Instagram após a morte de seu marido Jeff Baena

Aubrey Plaza A repentina desativação do Instagram deixou os fãs questionando sua ausência online. Após a trágica notícia da morte de Jeff Baena, muitos recorreram às redes sociais do Plaza em busca de atualizações, apenas para descobrir que sua conta havia desaparecido. Relatórios revelaram que Baena, um conhecido cineasta, morreu em 3 de janeiro e o Gabinete do Legista do Condado de Los Angeles confirmou o suicídio como a causa. Em meio a esta situação comovente, Plaza pediu aos fãs e à mídia que respeitem a privacidade da família durante este momento difícil.

Então, aqui estão os detalhes.

Aubrey Plaza deixa o Instagram após a morte do marido

Notícias sobre a conta do Instagram da estrela de Agatha All Along sendo desativada surgiram quando muitos usuários visitaram sua página apenas para receber um pop-up de erro. A janela pop-up dizia “Desculpe, esta página não está disponível”. Diante disso, muitos ficam confusos sobre se você desativou seu Instagram ou excluiu sua conta permanentemente. A mudança do Plaza ocorreu logo após a morte repentina de Baena, aos 47 anos.

Representantes de Plaza e da família Baena emitiram um comunicado, abordando a morte deste último na segunda-feira, dia 6. Dizia: “Esta é uma tragédia inimaginável. Estamos profundamente gratos a todos que ofereceram seu apoio. Por favor, respeite nossa privacidade durante este período.” (através Notícias da CBS) Baena foi um cineasta e escritor de destaque, conhecido por seus períodos populares, incluindo Life After Beth (2014), Horse Girl (2020), Spin Me Round (2022) e outros.

Não está claro quando Plaza e Baena se conheceram e se conectaram oficialmente. No entanto, eles estão romanticamente ligados desde 2011. Desde então, eles colaboraram em vários projetos, incluindo Joshy e The Little Hours. Logo, seus lampejos de romance nas redes sociais confirmaram seu status de relacionamento.

Em 2021, Plaza anunciou sutilmente que agora é uma mulher casada. No entanto, eles teriam se casado secretamente durante a pandemia de Covid-19 em 2020. “Uma noite ficamos um pouco entediados. Nós nos casamos e vou te contar como: Onehourmarriage.com. Isso é real, procure”, revelou ele no programa de Ellen DeGeneres. (através Semanal dos EUA)