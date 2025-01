Aubrey Plaza emite declaração sobre a morte de seu marido Jeff Baena

Praça Aubrey emitiu uma declaração sobre a morte de seu marido irmãos Jeff.

Em 3 de janeiro de 2025, Baena faleceu aos 47 anos. O Gabinete do Legista do Condado de Los Angeles determinou que a causa da morte foi suicídio. Plaza, junto com a família Baena/Stern, compartilhou agora uma declaração oficial sobre o falecimento de Jeff.

Que declaração Aubrey Plaza deu sobre a morte de Jeff Baena?

“Esta é uma tragédia inimaginável”, diz. “Estamos profundamente gratos a todos que ofereceram seu apoio. Por favor, respeite nossa privacidade durante este período.”

Por O repórter de HollywoodBaena deixa Plaza; sua mãe, Bárbara Stern; padrasto, Roger Stern; pai, Scott Baena; madrasta, Michele Baena; irmão, Brad Baena; meia-irmã, Bianca Gabay; e seu meio-irmão, Jed Fluxman. Plaza e Baena se casaram em 2021.

Baena escreveu o roteiro de I Heart Huckabees, de 2004, estrelado por Dustin Hoffman e Lily Tomlin, com David O. Rusell. Ele também foi um escritor não creditado em Meet the Fockers, de 2004, que é a sequência estrelada por Ben Stiller e Robert De Niro de Meet the Parents, de 2000.

Baena fez sua estreia na direção em 2014 com Life After Beth, estrelado por Plaza ao lado de Dane DeHaan, John C. Reilly e Molly Shannon. Ele então dirigiu Joshy, de 2016, exibido na seção de Competição Dramática dos EUA do Festival de Cinema de Sundance de 2016 e estrelado por Thomas Middleditch, e The Litte Hours, de 2017, uma comédia negra medieval com Alison Brie e Dave Franco. Plaza teve papéis em Joshy e The Little Hours.

Depois disso, Baena fez Horse Girl de 2020, novamente estrelado por Brie. Ele seguiu com Spin Me Round de 2022, que ele co-escreveu com Brie. Brie desempenhou o papel principal de Amber naquele filme ao lado de Alessandro Nivola, enquanto Plaza interpretou uma personagem coadjuvante chamada Kat.

ComingSoon envia suas mais profundas condolências à família e amigos de Baena neste momento.