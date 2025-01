Aubrey Plaza fala pela primeira vez após a morte de seu marido Jeff Baena

Praça Aubrey falou pela primeira vez após a recente morte de seu maridocineasta irmãos Jeff. Num comunicado emitido em nome de ambas as famílias, Plaza partilhou a sua dor pela perda e solicitou privacidade enquanto navegam neste período difícil.

Aqui está o que sabemos sobre o falecimento de Jeff Baena e a declaração sincera de Plaza.

Aubrey Plaza publica declaração após a morte de Jeff Baena

A atriz Aubrey Plaza emitiu uma declaração pública após a morte de seu marido, o roteirista e diretor Jeff Baena, que cometeu suicídio na sexta-feira, 3 de janeiro, aos 47 anos.

Plaza, juntamente com as famílias Baena e Stern, expressaram sua dor através de uma breve declaração compartilhada com PESSOASdizendo: “Esta é uma tragédia inimaginável. Estamos profundamente gratos a todos que ofereceram seu apoio. Por favor, respeite nossa privacidade durante este período.”

Um assistente descobriu o corpo de Baena em sua casa em Los Angeles e as autoridades relataram sua morte na sexta-feira. O Gabinete do Examinador Médico do Condado de Los Angeles confirmou que ele cometeu suicídio. Sua morte gerou uma onda de condolências dos fãs e da comunidade cinematográfica.

Baena ganhou reconhecimento por dirigir e co-escrever vários filmes, incluindo Life After Beth (2014), Joshy (2016), The Little Hours (2017) e Spin Me Round (2022). Ele alcançou a fama pela primeira vez ao co-escrever o clássico cult de 2004, I Heart Huckabees, com o cineasta David O. Russell. Seu trabalho, conhecido por seu humor negro e narrativa distinta, foi aclamado pela crítica em festivais como o de Sundance.

Baena e Plaza se conheceram em 2011 e começaram a colaborar logo depois. Plaza apareceu em vários de seus filmes e sempre falavam sobre como equilibrar seu trabalho e sua vida pessoal. Em maio de 2021, Plaza confirmou o casamento chamando Baena de seu “querido marido” em um postagem no instagram.

Plaza estava programado para se apresentar no Globo de Ouro de 2025, mas desistiu após a morte de Baena. Ele pediu privacidade enquanto a família sofre. Baena deixa sua esposa Plaza, seus pais e irmãos.