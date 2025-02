Audiência da Suprema Corte da Lei de Adoração de Março, diz CJI

O presidente da Justiça da Índia, Sanjiv Khanna, na segunda -feira (17 de fevereiro de 2025) disse que a audiência em solicitações que desafia a Lei dos Locais de Adoração (disposições Especiais) de 1991, um estatuto que protegeu a identidade e o caráter do caráter do caráter de Os locais religiosos da independência podem ser empurrados em março de 2025.

O caso, pendente por mais de quatro anos, deve ser ouvido em 17 de fevereiro. No entanto, o terceiro juiz do banco, o juiz KV Viswanathan, não estava disponível desde que outro Banco do Tribunal do Apex foi dirigido.

Editorial | Lugares e adoração: na platéia da Suprema Corte

O principal zagueiro Indira Jaising, que aparece por um dos peticionários, mencionou oralmente o caso antes da combinação de bancos de dois juízes do presidente da Suprema Corte de Khanna e do juiz Sanjay Kumar.

“Não pode ser tomado hoje”, ele se dirigiu à sra. Jaising, presidente do presidente da Suprema Corte, desenhando.

A CJI também comentou que vários pedidos foram apresentados no caso. “Vamos aceitar”, disse o CJI.

A sra. Jaising disse que o tribunal precisa enquadrar os problemas que devem ser abordados no caso.

“Isso deve ser feito. Veremos em algum momento de março ”, observou o presidente da Suprema Corte. O centro não apresentou uma onda contra a contraparte, expressando suas opiniões sobre o desafio à validade da lei de 1991.

O SC requer limite para apresentar novas súplicas

Enquanto isso, várias organizações minoritárias, partidos políticos e indivíduos eminentes, representados por defensores de alto nível Am Singhvi, P. Wilson, Raju Ramachandran e outros, se transferiram para a Suprema Corte, pedindo que ele proteja os locais de culto.

Eles argumentaram que a lei de 1991 era um bastião firme contra as demandas de fungos que finalmente pretendiam abrir caminho para recuperar e tensões comunitárias. Eles enfatizaram que vários tribunais locais, ao ordenar pesquisas das premissas da mesquita em ações civis, violavam diretamente as seções 3 da lei que proíbe a conversão de qualquer local de culto e seção 4, que impôs uma obrigação positiva de manter a natureza religiosa de cada Local de culto como existia em 15 de agosto de 1947.

Em 12 de dezembro do ano passado, o tribunal Apex impediu os tribunais civis de registrar novas demandas ou ordens de aprovação nas encostas que procuraram “reivindicar” os templos destruídos pelos Mogoles “Investores” no século XVI. O juiz Viswanathan, nessa audiência, indicou que a seção 3 era uma “demonstração eficaz ou uma repetição de princípios constitucionais” e as demandas poderiam ser objetadas à violação desses princípios constitucionais básicos, mesmo na ausência da lei de 1991.

Recentemente, o Congresso Nacional Indiano (Inc), por meio de seu secretário -geral, KC Venufopal, havia apresentado um pedido de intervenção no caso, que enfatiza que o secularismo foi desenvolvido na Índia como parte do nacionalismo e o movimento da liberdade. O INC disse que a lei parlamentar “refletia o mandato da população indiana”. O partido disse que a lei promoveu o direito à liberdade de religião e era uma característica básica estabelecida da Constituição.

“O Powa está intrinsecamente relacionado às obrigações do estado secular”, o INC citou o julgamento do caso Ramjanmabhoomi de 2019.

Referindo -se a essas novas intervenções, o presidente da Suprema Corte disse que deve haver um limite para apresentações.

A CJI disse que o tribunal ligaria sobre se as novas intervenções devem ser permitidas quando o caso aparecer para a audiência abaixo.