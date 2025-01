Audiência de confirmação de Kristi Noem para chefe do DHS adiada

A audiência de confirmação do governador de Dakota do Sul, Kristi Noem (R), escolha do presidente eleito Trump para chefiar o Departamento de Segurança Interna, foi adiada por dois dias.

Noem comparecerá perante o Comitê de Segurança Interna e Assuntos Governamentais do Senado (HSGAC) na sexta-feira às 9h. Ela estava previamente programada para comparecer perante o comitê na quarta-feira.

Um assessor do comitê disse ao The Hill que a audiência foi adiada “devido a um atraso na verificação de antecedentes do governador Noem pelo FBI”.

Noem não é o único candidato cuja audiência foi adiada por causa da papelada.

O suposto candidato de Trump para liderar o Departamento do Interior, o ex-governador de Dakota do Norte, Doug Burgum (R), teve sua audiência adiada por dois dias.

O presidente do Senado de Energia e Recursos Naturais, Mike Lee (R-Utah), atribuiu o adiamento aos atrasos na documentação do Escritório de Ética Governamental (OGE).

“Apesar do seu cumprimento e de a Comissão de Energia e Recursos Naturais tomar nota da audiência de acordo com todas as normas, o OGE ainda não concluiu a sua análise. “Este atraso burocrático é inaceitável”, disse Lee.

O líder da maioria no Senado, John Barrasso (R-Wyo.), Disse no domingo que uma “questão burocrática” estava atrasando a audiência do ex-deputado Tulsi Gabbard (Havaí), que Trump nomeou para liderar a comunidade de inteligência americana.

“É uma questão de papelada neste momento com o Gabinete de Ética Governamental”, disse Barrasso numa entrevista neste fim de semana, acrescentando: “Esperávamos ter a audiência ainda esta semana. Parece que será na próxima semana.”

Um porta-voz do Escritório de Ética Governamental não abordou nenhum caso específico, mas encaminhou The Hill para um documento em seu site o que indica que, em média, as duas últimas transições presidenciais começaram a apresentar documentação mais cedo.

Fonte