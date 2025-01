Aumenta o número de ministérios, a aceitação do CPNS em 2025 pode ser maior do que em 2024

Jacarta – O governo prevê reabrir este ano a seleção de candidatos ao Aparelho Civil do Estado (CPNS). O número de seleções de CPNS este ano será maior do que antes.

Leia também: ASN ainda não pode ser transferida para IKN porque muitos ministérios foram divididos

Estima-se que existam cerca de 400 mil cargos vagos em diversos ministérios e instituições. Além disso, o número de ministérios no Gabinete Vermelho e Branco sob a administração do Presidente Prabowo Subianto também aumentou. O Gabinete Vermelho e Branco de Prabowo aumentou significativamente em comparação com os 34 ministérios da era do sétimo presidente da República da Indonésia, Joko Widodo.

O Ministro da Reforma Administrativa e Burocrática (Menpan-RB), Rini Widyantini, não conseguiu dar certeza sobre o número de eleições do CPNS este ano. Ele disse que o seu partido ainda aguarda instruções diretas do presidente Prabowo.

Leia também: Dê uma olhada em como conferir o Edital de Formatura dos Resultados Finais do CPNS 2024, é fácil e só usar o seu celular

Disse que actualmente o foco principal é reorganizar a formação de acordo com as necessidades de pessoal nos ministérios e instituições.

O governo está actualmente a trabalhar numa reestruturação para garantir uma distribuição eficiente. Isso se deve ao aumento do número de ministérios.

Leia também: Confira o cronograma completo dos resultados da chamada CPNS 2024, até a proposta de apuração do PNI

Um deles é o Ministério do Direito e dos Direitos Humanos, que durante o governo Prabowo foi dividido em três ministérios. A solução foi o surgimento do Ministério da Imigração e Correções.

Com esta divisão há uma transferência de recursos humanos para esta nova estrutura ministerial. “Com o aumento do número de ministérios de 34 para 48, as funções governamentais são regulamentadas com base na Lei do Governo. “Esta solução assenta em funções específicas e cada agência tem um supervisor para esta função”, disse Rini, citado na quinta-feira, 9 de janeiro de 2025.



Ao aumentar o número de ministérios, é necessário recalcular a necessidade do Aparelho Civil do Estado (ASN) em cada ministério e instituição. A formação anterior, que ainda se baseava na antiga estrutura, teve de se adaptar às novas necessidades.

Rini destacou que ainda existem entre 300 e 400 mil vagas na ASN não preenchidas. Esta é a principal consideração no plano de abertura da seleção do CPNS em 2025, no entanto, a seleção do CPNS requer a aprovação de Prabowo como chefe de estado.

“Se o presidente permitir, é claro que a seleção será reaberta. No entanto, primeiro temos que concluir o processo de recrutamento do CPNS 2024 para que não haja atrasos nos trabalhos e confusão entre os candidatos”, disse.

Neste contexto, espera-se que a aceitação do CPNS em 2025 seja considerada uma solução para responder às necessidades cada vez mais complexas de recursos humanos do governo. Além disso, pode oferecer novas oportunidades para quem deseja fazer carreira como ASN.

Para os residentes que têm interesse em fazer a prova CPNS 2025, é preciso se preparar. Esses esforços incluem coaching junto com Access Tutoring.

Acesse o centro educacional como uma instituição independente de orientação de estudos para se preparar para passar na seleção CPNS e PPPK. O Access pode ser um dos melhores locais de mentoria para orientar os participantes do CPNS. Na sua experiência, 80% dos CPNS participantes através do Access qualificaram-se como ASN.

O Access também possui métodos de tutoria online e offline. Além disso, está equipado com professores profissionais e de qualidade comprovada.