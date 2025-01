Aumento de tarifas necessário para estabilidade financeira das empresas de transporte em Karnataka: Ministro

O Ministro do Trabalho, Santosh Lad, defendeu o aumento das tarifas de ônibus em Karnataka, dizendo que era justificado e científico.

“Isto foi necessário para proporcionar estabilidade financeira às empresas estatais de transporte e garantir o seu desenvolvimento para que forneçam serviços óptimos à população”, disse ele em Hubballi, no dia 5 de Janeiro.

Ele disse aos repórteres que havia vários motivos por trás do aumento.

“Mais de 1,16 milhão de passageiros viajam pela STU todos os dias em Karnataka. Destes, 65 mil são mulheres. Adquirimos recentemente 5.300 novos autocarros e estamos em processo de contratação de mais de 8.000 novos funcionários, uma vez que o departamento financeiro aprovou a proposta”, disse ele.

Ele criticou o BJP por se opor à subida, dizendo que a sua oposição não era científica nem necessária. “Deixe-os estudar a situação financeira dos STUs e depois travar um debate aberto connosco sobre se o aumento era necessário. “Estamos dispostos a responder a todas as dúvidas”, afirmou.

Ele disse que o aumento dos preços dos combustíveis teve um efeito cascata nos preços de todas as commodities. “Quando o preço do diesel e da gasolina aumenta, tudo fica mais caro, inclusive o transporte público e privado. Quando o custo do transporte aumenta, isso afeta o homem comum. Infelizmente, o Governo da União não está a fazer nada para resolver este problema”, afirmou.

Ele disse que o BJP não vê o governo da União mantendo os preços dos combustíveis elevados, apesar da queda dos preços do petróleo bruto no mercado internacional. “Se o Centro realmente se importar, o diesel poderá ser vendido por apenas Rs 30 por litro. O ex-primeiro-ministro Manmohan Singh costumava comprar um barril de petróleo bruto por Rs 103, mas ainda o disponibilizava às pessoas comuns a preços baixos. Costumava dar um subsídio de Rs 90 bilhões. Mas o governo da NDA liderado pelo BJP não está a fazer tal coisa porque não se preocupa com o homem comum. O Congresso está dando diversas coisas de graça e com custos subsidiados. O que o BJP está dando aos pobres? “Apenas miséria”, disse ele.