Aurelie Moeremans revela o estado atual do marido após sofrer um acidente, ele ainda sente dores, mas continua trabalhando

Estados Unidos, VIVA – Aurelie Moeremans e o marido, Tyler Bigenho, sofreram um acidente de carro nos Estados Unidos. Esta informação foi inicialmente transmitida diretamente por Aurelie em seu Instagram pessoal, na segunda-feira, 13 de janeiro de 2025.

Leia também: Até a concussão, aqui está a linha do tempo de Aurelie Moeremans e seu marido em um acidente de carro nos Estados Unidos

Aurelie enviou um vídeo no Instagram Story mostrando que o carro branco em que ela viajava com Tyler apresentava graves danos na traseira. O vídeo também mostra outro carro que ficou danificado em decorrência do acidente. Role para ver a história completa, vamos lá!

Aurelie explicou que o carro em que ela estava foi repentinamente atingido por trás. O acidente envolveu mais de um carro.

Leia também: Aurelie Moeremans sofre uma concussão, o marido pede para não se sentir insultado porque foi direto para o trabalho após o acidente

“Sim, o carro dele foi atingido, quatro carros no total”, disse Aurelie quando contatada recentemente.

 Acidente de Aurelie Moeremans

Leia também: Esta é Aurelie Moeremans após sofrer um acidente e ser diagnosticada com uma concussão

Posteriormente, em postagem no Instagram Story, Aurelie relatou seu estado após passar por um exame no hospital. Ele admitiu que teve uma concussão. Enquanto isso, Tyler sofreu uma lesão nas costas como resultado do acidente.

Ainda assim, a mulher de origem belga sentiu-se grata porque o impacto do acidente que sofreu com o marido não foi grave e tudo estava seguro.

“Obrigado a todos que perguntaram sobre o nosso estado! Estamos seguros, o resultado do hospital é que tive uma concussão, mas felizmente não há hemorragia interna, então posso ir para casa e ter que descansar bastante, o que o médico. Sim, meu marido (Cee já é marido) tem dores nas costas até os pés, mas não sabe ao certo por quê”, escreveu Aurelie.

Hoje, quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, Aurelie postou uma foto de Tyler que aparentemente ainda tem dores nas costas. Na foto, Tyler é visto deitado de bruços com cubos de gelo colocados nas costas.

Aurelie revelou que Tyler, que trabalha como médico, continuou trabalhando mesmo estando doente. Aurélia não se esqueceu de rezar pela recuperação do marido.

“Um mau médico trata os pacientes o dia todo, embora ele próprio esteja com dor. Ele chega em casa e pede uma mudança de tratamento… Fique bom logo @drtylerbigenho”, disse Aurelie.