Austrália acusa o jato de lutador da China de ‘insegurança’ sobre o Mar da China Meridional

A Austrália disse na quinta -feira que um avião de combate chinês jogou explosões perto de um avião da Força Aérea australiana que patrulhava o mar da China do Sul, acusando Pequim de comportamento militar “inseguro”.

Pequim respondeu rapidamente, acusando o plano australiano de “violando a soberania chinesa e colocando em risco a segurança nacional chinesa”.

A China alega quase todo o mar do sul da China, apesar de uma decisão internacional em 2016, concluindo que isso não tem uma base legal.

O avião australiano estava pilotando uma patrulha de vigilância “rotineira” nas águas jogou em 11 de fevereiro, quando o avião chinês se aproximou, informou o Departamento de Defesa de Canberra na quinta -feira.

O jato de ataque de Shenyang J-16 “liberou as explosões nas proximidades” para o avião de vigilância australiano de Poseidon, acrescentou, descrevendo o incidente “uma manobra insegura e não profissional que representava um risco para a aeronave e a equipe”.

O departamento disse que o governo australiano “expressou suas preocupações” à China pelo incidente.

O porta -voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, disse que “sem permissão chinesa, o avião militar australiano entrou deliberadamente no espaço aéreo nas Ilhas Xisha da China”, o nome de Pequim para as Ilhas Paracel.

“As medidas da China para expulsar o avião foram legítimas, legais, profissionais e restritas”, disse Guo.

Ele acrescentou que Pequim “apresentou representações solenes” com Canberra para exigir o fim de “infrações e provocações”.

‘Potencial de dano significativo’

O ministro da Defesa da Austrália, Richard Marles, disse que os flares passaram para menos de 30 metros (a 100 pés) do avião, que geralmente transportavam cerca de nove pessoas.

Ninguém ficou ferido, mas Marles disse que o movimento aumentou o “potencial significativo de danos”.

Ele disse à Sky News que as autoridades haviam expressado seu desgosto com seus colegas chineses em Canberra e Pequim.

A repreensão coincidiu com a chegada de três navios da Marinha chinesa nas águas a nordeste do continente australiano.

Autoridades do Departamento de Defesa disseram que uma fragata chinesa e um cruzeiro foram vistos perto das “abordagens marítimas” da Austrália com um caminhão de suprimentos a reboque.

Marles disse que parecia não estar relacionado ao incidente da aeronave, mas a Marinha australiana enviou sua própria fragata para seguir sua viagem.

“A Austrália respeita os direitos de todos os estados de exercer liberdade de navegação e transbordar de acordo com o direito internacional, bem como esperamos que outros respeitem o direito da Austrália de fazer o mesmo”, disse o Departamento de Defesa.

“A defesa continuará monitorando as atividades do grupo de tarefas nas abordagens marítimas da Austrália com uma combinação de capacidades, incluindo ativos aéreos e marinhos”.

Cadeia de incidentes

O incidente no ar é o último de uma série de episódios entre a China e a Austrália em cada vez mais o espaço aéreo e a Ásia enviando faixas.

Um avião de combate chinês foi acusado de interceptar um helicóptero australiano de Seahawk no espaço aéreo internacional em maio passado, deixando flares através de sua rota de voo.

Em 2023, um destruidor chinês foi acusado de bombardear mergulhadores da Marinha Australiana submersa com pulsos de som em frente ao Japão, causando ferimentos leves.

Os mergulhadores estavam navegando em uma fragata da Marinha Australiana, o HMAS Towoomba, responsável por apoiar os esforços para aplicar sanções na zona econômica exclusiva do Japão.

“A Austrália espera que todos os países, incluindo a China, operem seus militares de maneira segura e profissional”, disse o Departamento de Defesa na quinta -feira.

“Durante décadas, a (Australian Defense Force) realizou atividades de vigilância marítima na região e o faz de acordo com o direito internacional, exercendo o direito à liberdade de navegação e sobrevivência nas águas internacionais e no espaço aéreo”.