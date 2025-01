Austrália instada a decidir sobre relações diplomáticas comerciais com Israel devido ao genocídio em Gaza

Ancara, viva – Grupos de direitos humanos (HAM) na Austrália instaram o governo do primeiro-ministro Antony Albanese a suprimir Israel para pôr termo ao genocídio e ao apartheid em curso contra os palestinianos na área ocupada de Gaza e na Cisjordânia.

Numa declaração emitida na quinta-feira, 23 de janeiro de 2025, a Rede Australiana de Defesa da Palestina (APAN) apelou a Canberra para suspender as relações comerciais e diplomáticas com Israel porque Israel continuou a cometer violência em Gaza e na Cisjordânia, apesar de um cessar-fogo.

As tropas israelitas mataram 10 pessoas e feriram dezenas de outras na brutal invasão militar em Jenin, utilizando o helicóptero Apache e cometendo violência arbitrária.

 Vida longa aos militares: residentes de Gaza, Palestina, vítimas de ataques militares israelenses

Os colonos israelitas, protegidos pelas forças de segurança israelitas, incendiaram casas, veículos e empresas pertencentes a palestinianos em toda a Cisjordânia e aterrorizaram a comunidade numa campanha coordenada chamada “limpeza étnica”, acrescentou o comunicado.

“Este ataque e detenção ocorreram após uma violação de um novo cessar-fogo por parte de Israel, apenas 24 horas após a imposição do cessar-fogo”, escreveu o comunicado do Grupo de Direitos Humanos.

“No incidente, o atirador israelense matou um menino palestino em Rafah e atirou em outro palestino que tentou se aproximar do menino”, continua o comunicado.

A APAN instou o governo australiano a implementar sanções às autoridades e entidades israelenses responsáveis ​​pelo crime.

 Arquivos: Moradores caminham por edifícios destruídos no assentamento Shujiya, Gaza, Palestina, 11 de julho de 2024. Foto: Entre/xinhua/abdul rahman salama

Camberra também foi convidada a unir esforços internacionais para processar legalmente Israel por atos de genocídio e apartheid, bem como a apoiar a luta do povo palestino por “justiça, libertação e igualdade”.

“O governo australiano não pode mais ignorar as suas responsabilidades perante o direito internacional. A Austrália deve cessar imediatamente o seu apoio aos crimes de guerra israelitas”, continua a declaração.

As tensões estão a aumentar em todas as áreas da periferia ocidental ocupada, devido à guerra do genocídio israelita na Faixa de Gaza.

Desde 7 de outubro de 2023, pelo menos 47 mil pessoas foram mortas, a maioria mulheres e crianças, enquanto mais de 110.700 pessoas ficaram feridas.

Na Cisjordânia, pelo menos 870 palestinos foram mortos e mais de 6.700 feridos por tiros do exército israelense, segundo o Ministério da Saúde palestino. (formiga)