Grupos de direitos cívicos expressaram preocupação com a potencial influência da liberdade de expressão

A Austrália trouxe legislação na quinta -feira, impondo uma pena obrigatória de pelo menos um ano de prisão para indivíduos que mostram saudações nazistas ou “Símbolos de ódio.” Embora as autoridades digam que a lei atualizada se destina a resolver o crescente discurso de ódio e comportamento extremista no país, ela causou preocupação com sua influência na liberdade de expressão.

A legislação segue uma série relatada de altos ataques anti -semitas, como símbolos nazistas grafitados nos objetivos judaicos. As autoridades expressaram preocupação de que esses procedimentos contribuam para a propagação da fala de ódio e das ideologias extremistas.

A lei foi adotada inicialmente em janeiro de 2024, embora as emendas na quinta -feira tornem obrigatórias um candidato à prisão. Os indivíduos declararam culpados de retratar saudações nazistas ou de ódio com a intenção de estimular o ódio ou intimidar outro agora enfrentarão uma sentença mínima obrigatória de prisão de um ano. Outras penalidades incluem pelo menos três anos para financiar o terrorismo e seis anos para cometer ou planejar atos terroristas.

O governo afirmou que as medidas necessárias para apoiar o valor da tolerância e respeito na sociedade australiana.













“As circunstâncias que enfrentamos em nossa comunidade são tão extremas que exigem mudanças na lei” O primeiro -ministro Nova Gales do Sul, Chris Minns, disse a mídia local. “Não acredito que as leis porque elas estão atualmente enfrentam adequadamente esse perigo. Analisamos as recomendações do Comitê de Reforma da Lei, estudamos outras jurisdições e consideramos evidências do campo para fazer essas mudanças”.

A legislação coletou o apoio de vários grupos na comunidade e organizações dedicadas a combater o ódio e a discriminação. No entanto, algumas organizações de liberdade cívica expressaram preocupação com o potencial impacto da liberdade de expressão. Eles afirmam que, embora a intenção de combater o discurso de ódio seja louvável, as leis devem ser aplicadas cuidadosamente para evitar violar o direito aos direitos individuais.

Especialistas jurídicos notaram que a legislação envolve as disposições para o equilíbrio da aplicação da lei com a proteção da liberdade de expressão. A lei determina que a exibição do símbolo de ódio é proibida quando usada para intimidar ou estimular o ódio a um grupo específico. Exceções são feitas para fins legítimos, como educação, arte ou pesquisa científica.

O governo australiano indicou que as agências legais passariam por treinamento para garantir a aplicação apropriada de uma nova legislação.