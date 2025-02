Áustria, ataque de uma faca em Villach, um morto e 4 feridos

23 -Year -old Man esfaqueou cinco transeuntes -sem tarde em Villach, no sul da Áustria, e matou um.

A TV austríaca ORF relata isso. Segundo a polícia, a vítima tem catorze anos. O ataque ocorreu perto da praça principal. O autor, o cidadão sírio, foi preso.

O autor de Kolopper, que ocorreu esta tarde na quarta -feira da cidade austríaca de Villach, foi interrompida por transeuntes -pelo carro que o atingiu. Forneça detalhes do ataque em que o ano de 14 anos foi morto por quatro pessoas, porta -voz da polícia austríaca Rainer Dionisio. Relatórios da APA.

Killer, 23 anos -Síria, os transeuntes esfaqueados -por espostos antes das 16:00 na Praça Central de Villach. O mais antigo dos feridos é de 32 anos. A polícia está procurando outro possível autor do ataque. A Autoridade de Segurança do Estado e a luta contra o extremismo assumiram a investigação juntamente com a polícia em todo o país. Dois helicópteros policiais voaram na cidade por várias horas, enquanto o grupo de trabalho da Cobra foi avisado. Grandes cordões de segurança também estavam localizados no centro da cidade. “A atmosfera na cidade é preocupante. A praça principal está vazia ”, disse algumas testemunhas oculares, enquanto os donos e transeuntes -estão em choque. “Parecia um filme de terror. Tudo aconteceu em um momento ”, disse os transeuntes -que testemunharam o ataque.

Agência ANSA Agência ANSA Ataque islâmico em Munique, mãe e filha da morte que foi ferida – Europa – Ansa.it Duas meninas e mãe de dois anos ficaram feridas e estavam em condições muito graves. Foi relatado pelo país anti -Bavarian (ANSA)

Reprodução reservada © Copyright ANSA