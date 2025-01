Autonomia, referendo é inadmissível para o Conselho

O Conselho declarou inadmissível o referendo sobre a revogação da Lei da Autonomia Regional Diferenciada. A sentença foi proferida pelos actuais onze juízes do Tribunal Constitucional.

O tribunal concluiu que “o assunto e o propósito da questão não são claros. Isto prejudica a possibilidade de uma escolha informada por parte do eleitor”.

Para o Conselho, “o referendo teria um alcance que altera a sua função, resultando na escolha da autonomia diferenciada como tal, e por fim, de acordo com o art. 116 do parágrafo terceiro da Constituição”: este “não pode ser objeto de referendo de cancelamento, mas apenas eventualmente de revisão constitucional”.

O veredicto será dado nos próximos dias.

A Consulta declarou admissíveis cinco referendos, relacionados com a cidadania para cidadãos não comunitários, a lei do emprego, as indemnizações por despedimento nas pequenas empresas, os contratos de trabalho a termo e a responsabilidade solidária do cliente na adjudicação de contratos.

Reprodução reservada © Copyright ANSA