Autores do relatório de natureza nixada Plano Lanzle independente

A grande história Trump cancelou um relatório sobre a natureza americana. Os autores ainda estão tentando compartilhá -lo. Pesquisadores por trás de um relatório em massa sobre O estado da natureza na América Eles estão tentando libertá -lo, apesar do cancelamento do projeto do presidente Trump, disse um dos autores ao The Hill. © Greg Nash Presidente Trump cancelou o Avaliação da Natureza NacionalQue seu trabalho começou sob o governo Biden, logo após assumir o cargo em janeiro. Teria sido apresentado à Casa Branca no início desta semana. “A idéia era que não tenhamos um bom inventário nacional do estado da natureza”, Howard Frumkin, professor emérito de ciências ambientais da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de Washington, que foi o principal autor no capítulo do capítulo do Relatório sobre o relacionamento sobre o relacionamento entre natureza e saúde pública, ele disse ao The Hill em uma entrevista. “Sabemos muito sobre nossa economia, sabemos muito sobre nossa infraestrutura de transporte e o desempenho acadêmico de nossos filhos, mas a natureza é uma base tão importante para a economia e para a saúde e bem -estar, para benefícios culturais, mas nós Eu nunca tive um bom inventário do estado da natureza Em todo o país, de tendências que podem estar afetando, positivas ou negativas, onde e como está oferecendo benefícios ”, acrescentou Frumkin. Frumkin descreveu a decisão de puxar a tampa “um pouco desconcerto”. “Esta não é realmente uma questão política ou ideológica. Sabemos que em todo o país, em estados vermelhos e estados azuis e condados vermelhos, condados azuis, As pessoas amam a herança natural da nação“, Disse. Ele apontou sua experiência trabalhando na confiança de terras públicas, onde disse que os americanos em áreas democratas e republicanas e tudo o mais votou regularmente para emitir títulos para proteger o espaço verde. O relatório tem quase 200 autores em 12 capítulos que cobrem a interseção da natureza com tudo, da economia ao patrimônio cultural, e tiveram uma data de publicação objetiva de 2026 antes de Trump cancelar. No entanto, Frumkin disse ao The Hill que os autores estão atualmente pesando opções sobre como publicar o relatório final de outra maneira. Leia mais em thehill.com. Bem -vindo ao Hill Energia e meio ambiente Boletim, somos Rachel Frazin e Zack Budryk, mantendo -o atualizado Políticas que afetam tudo, desde petróleo e gás até novas cadeias de suprimentos. Alguém lhe enviou este boletim informativo? Inscreva -se aqui. Leituras essenciais Como a política afetará os setores de energia e meio ambiente agora e no futuro: Vance: Se os Estados Unidos sobreviveram a Greta Thunberg, a Europa ‘pode sobreviver a alguns meses de Elon Musk’ O vice -presidente Vance repreendeu líderes europeus na sexta -feira por suas críticas de que Elon Musk Vadea suas eleições, comparando as ações de Musk com a ativista sueca Greta Thunberg e os líderes dos EUA pedindo líderes americanos a tomar medidas sobre mudanças climáticas. História completa

EPA dispara quase 400 trabalhadores após o pedido do OPM A Agência de Proteção Ambiental (EPA) demitiu quase 400 funcionários após uma diretiva do Escritório de Gerenciamento de Pessoas (OPM). História completa

O governo Trump atrasa a implementação das regras de eficiência dos aparelhos da era Biden O governo Trump está se movendo para adiar a implementação das regras do governo Biden que exigem que os aparelhos sejam mais eficientes, realizando um frequentemente gritado para o presidente Trump. História completa

Em outras notícias Ramo com uma leitura diferente da colina: Wright anuncia a primeira nova aprovação da exportação de gás natural do segundo trimestre de Trump O Secretário de Energia, Chris Wright, emitiu a primeira autorização de exportação do governo Trump para um projeto de gás natural liquefeito (GNL) na sexta -feira, parte de um impulso mais amplo para promover o desenvolvimento de combustíveis fósseis e investir a promoção de energias renováveis ​​do The the Administração de Biden. História completa

O que estamos lendo Notícias que marcamos de outros pontos de venda que jogam energia, meio ambiente e outros problemas: Republicanos Covet Dinheiro da EPA está inscrito (E&E News)

A energia inovadora está reduzindo seu Subsídio climático Orçamento (Mapa de calor)

A FEMA silenciosamente facilita as regras destinadas a proteger Edifícios em áreas de inundação (The New York Times) De barril Os próximos temas e eventos de notícias estão vendo: Terça-feira Espera -se que o Senado vote A confirmação de Howard Lutnick Para liderar o departamento de comércio Quarta-feira reforma permitida O Comitê de Meio Ambiente e Obras Públicas do Senado terá um público em Quinta-feira Laboratórios Nacionais do Departamento de Energia " O comitê de energia e recursos naturais do Senado terá um público "Examine os riscos de segurança de pesquisas levantadas por cidadãos estrangeiros de países de risco que trabalham no