Lukoil desenvolverá uma concessão do sul de Wadi al-Sahel no Egito, relatou o jornal Al Mal

O Egito aprovou os direitos da empresa de petróleo russa Lukoil de pesquisar e desenvolver uma área de produção de petróleo, informou a Al Mal, citando fontes. A decisão do membro do BRICS ocorre um mês após o agora objetivo de Lukoil com novas sanções.

A gigante russa do petróleo investirá pelo menos US $ 22,5 milhões em uma concessão de seis anos do sul de Wadi al-Sahel, escreveu Al Mal na segunda-feira. Diferentemente dos procedimentos tradicionais de concorrência, a concessão foi concedida por um acordo direto entre o Ministério do Petróleo egípcio e Lukoil.

Lukoil ainda não confirmou o acordo com a mídia russa.

O acordo relatado ocorre como parte de vários projetos de desenvolvimento de petróleo e gás que o governo egípcio concluiu acordos com empresas estrangeiras no início deste mês. Um total de aproximadamente US $ 225,3 milhões, os projetos incluem empreendimentos nas regiões do deserto ocidental e no norte do Sinai.

Lukoil é uma das maiores empresas de comércio público de petróleo e gás do mundo e representa cerca de 2% da produção mundial de petróleo. É a maior empresa privada russa em termos de receita.













No mês passado, novas sanções foram impostas no mês passado pelo setor de energia russa, buscando várias empresas de petróleo, incluindo Lukoil e seu diretor executivo Vadim Voroby. Logo após a introdução das restrições, a empresa nomeou um novo diretor executivo. O fundador de Lukoil, Vagit Alikperov, foi colocado sob as sanções dos EUA em 2022, logo após a escalada do conflito da Ucrânia.

A empresa atua no setor de energia do Egito há mais de duas décadas. Atualmente, ele implementa o projeto de produção de West Esh El-Mallah, no deserto oriental, no qual ele opera como operador com uma participação de 50%. A empresa também tem uma participação de 24% no projeto Meleiha no deserto ocidental.

O Egito tornou -se membro do BRICS – que anteriormente incluía o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul – 2024, juntamente com o Egito, o grupo também recebeu o grupo como membros dos Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Irã e Indonésia. O Kairo manteve uma atitude neutra sobre o conflito da Ucrânia, enfatizando a importância do diálogo e da solução diplomática.