Autoridades americanas disseram que ninguém sobreviveu à colisão da American Airlines e Black Hawk Aircraft

Washington, vivo – Poucas horas após o acidente entre o Black Hawk dos EUA. Isso marca que ninguém sobreviveu ao trágico incidente.

Leia também: Centenas de socorristas foram mobilizados para encontrar vítimas de colisões da American Airlines com Black Hawk

“Além de todos esses esforços, estamos agora no ponto em que mudamos de operações de resgate para operações de recuperação”, disse John Donnelly, chefe de serviços médicos de emergência e incêndio de Washington DC, na quinta -feira, 30 de janeiro de 2025.

“Neste ponto, não temos certeza de que há sobreviventes deste acidente”, acrescentou, citado de AnewsQuinta -feira, 30 de janeiro de 2025.

Leia também: Duas belas vítimas de atletas da Rússia Rússia pela American Airlines Cabrak com Black Hawk

Os corpos de 27 pessoas foram encontrados no avião e um dos helicópteros, disse o funcionário. A busca por outras vítimas também continuou sendo realizada pela equipe.

“O consultório médico do distrito instruiu a reunificação desses órgãos e essas pessoas com seus entes queridos. E continuaremos trabalhando para encontrar todos os corpos e colecioná -los e reuni -los com seus entes queridos”.

Leia também: American Airlines vs Black Hawk’s Collision, 18 corpos foram encontrados

Na noite de quarta -feira, em 29 de janeiro de 2025, um avião de passageiros da American Airlines e o helicóptero dos EUA Falcon colidiram no ar perto do aeroporto de Ronald Reagan, em Washington.

O avião, que transportou 60 passageiros e quatro tripulantes, estava a caminho do Kansas. O helicóptero que estava no voo de treinamento trouxe três membros do pessoal militar.

Após o acidente, o avião de passageiros colidiu com o rio Potomac.

https://www.youtube.com/watch?v=edm9xxzvgck