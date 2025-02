Autoridades cívicas de selo 15 lojas para o não pagamento de aluguel em Vizianagaram

A Corporação Municipal de Vizianaram tomou medidas energéticas contra inquilinos que não pagaram aluguel há vários meses por lojas alugadas pela corporação na cidade.

As autoridades municipais selaram cerca de 15 lojas, pois não houve resposta dos proprietários das lojas que não puderam esclarecer os atrasos no aluguel por muitos meses.

O comissário municipal, Palli Nallanayya, disse que a corporação estava coletando aluguéis muito nominais em comparação com propriedades privadas.

Em um comunicado à imprensa, ele disse que os proprietários das lojas deveriam pagar pelo aluguel na primeira semana de cada mês e que a renda teve que gastar na melhoria dos confortos cívicos. A corporação queria renovar todas as lojas e melhorar as instalações dos inquilinos, para que a renda do aluguel aumentasse e a ocupação completa de todas as lojas pudesse ser alcançada.

Nallanayya disse que os inquilinos não tinham permissão para alugar suas instalações a terceiros, pois isso seria equivalente a uma violação dos acordos assinados com a corporação e seria seriamente visto.