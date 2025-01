Autoridades de Delhi emitem diretrizes para evitar vazamento de HMPV

As autoridades de saúde em Deli emitiram no domingo (5 de janeiro de 2024) um comunicado para garantir a preparação para possíveis desafios de saúde relacionados com o metapneumovírus humano (HMPV) e outros vírus respiratórios.

De acordo com um comunicado, a Dra. Vandana Bagga, Diretora Geral de Serviços de Saúde, convocou uma reunião com chefes médicos distritais e oficial do programa estadual do IDSP no domingo para discutir a preparação para enfrentar doenças respiratórias em Delhi.

Como parte das recomendações, os hospitais foram orientados a notificar imediatamente casos de doenças semelhantes à gripe (ILI) e infecções respiratórias agudas graves (SARI) através do portal IHIP.

Protocolos rígidos de isolamento e o uso de precauções universais para casos suspeitos tornaram-se obrigatórios.

Os hospitais devem manter documentação adequada de casos de SARI e casos de gripe confirmados laboratorialmente para garantir um rastreamento preciso.

Eles foram orientados a garantir a disponibilidade de paracetamol, anti-histamínicos, broncodilatadores e xaropes para tosse para o tratamento de casos leves, além de oxigênio.

As recomendações surgem na sequência de relatos de um aumento de doenças respiratórias na China.

As atualizações do Programa Integrado de Vigilância de Doenças (IDSP), do Centro Nacional de Controle de Doenças (NCDC) e da Organização Mundial da Saúde (OMS) corroboram a ausência de um aumento significativo de doenças respiratórias, segundo dados de 2 de janeiro de 2025, afirma o comunicado. disse.