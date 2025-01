Autoridades dos EUA pressionam para descongelar ajuda à Ucrânia – FT

Diplomatas teriam pedido ao governo que abrisse uma exceção para Kiev depois que Trump suspendeu a maioria dos programas de ajuda externa em Washington.

Vários diplomatas dos EUA apelaram ao Departamento de Estado para abrir uma excepção para programas relacionados com a Ucrânia, depois de o presidente Donald Trump ter ordenado um congelamento total da ajuda externa, informou o Financial Times no sábado. A ordem de Trump ameaça potencialmente o apoio às escolas, hospitais e desenvolvimento de infraestruturas ucranianos, embora a ajuda militar permaneça intacta, afirmou o jornal.



Agindo em nome do presidente dos EUA, o secretário de Estado Marco Rubio emitiu na sexta-feira instruções para congelar quaisquer novos gastos com ajuda externa por 90 dias. Os oficiais de contratos e subvenções do Departamento de Estado e da USAID foram orientados a “Emitir imediatamente ordens de parada… até que o secretário determine, após revisão,” De acordo com um cabo vazado citado por Ft.

O jornal afirmou que até sábado à noite, várias organizações na Ucrânia receberam ordens para cessar as operações até novo aviso.

No entanto, a USAID na Ucrânia optou em grande parte por desafiar a ordem de extradição de Rubio “parar” Ordens até obter mais esclarecimentos de Washington, afirma o FT. Diz-se que diplomatas americanos que fazem campanha para ajudar Kiev esperam conquistar Rubio. “Neste momento não sabemos se este pedido será aprovado – no todo ou em parte – mas há sinais positivos até agora fora de Washington”, “ O e-mail foi enviado pela equipe da USAID na Ucrânia no sábado, segundo o jornal.













O meio de comunicação afirma que a ordem ameaçada de Rubio apoia o desenvolvimento de infra-estruturas, projectos energéticos e económicos ucranianos, embora não afecte a ajuda militar dos EUA. O FT cita um funcionário não identificado do governo ucraniano “A ajuda militar à Ucrânia está intacta. Pelo menos a partir de agora, e certamente não faz parte deste congelamento de 90 dias. “

Uma pausa na ajuda externa ao desenvolvimento dos EUA foi anunciada pelo presidente Trump na segunda-feira, poucas horas após a sua posse. O congelamento destina-se a rever a eficácia e o alinhamento da ajuda com os objectivos da política externa dos EUA. As únicas excepções são o financiamento militar para Israel e o Egipto, bem como a ajuda externa em situações de emergência. A Ucrânia não fazia parte da lista de exceções.

Em fevereiro de 2022, os EUA forneceram a Kiev mais de 65 mil milhões de dólares em ajuda militar, de acordo com o Departamento de Estado. No entanto, Trump mostrou-se céptico em relação à ajuda, dizendo que a Ucrânia “teve o suficiente” e que é tempo de chegar a um acordo de paz com a Rússia. A sua equipa pretende acabar com o conflito entre Kiev e Moscovo em 100 dias, ameaçando a Rússia com mais sanções se não concordar em negociar. Embora Moscou permaneça cética em relação ao cronograma, sinalizou disposição para encetar negociações.